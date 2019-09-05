«Ростелеком» предложит россиянам расплачиваться при помощи изображения лица

Технология перспективна, но в ЕБС пока слишком мало данных, говорят банкиры AP

«Ростелеком» в октябре представит решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» это подтвердил. «Ростелеком» – оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая заработала в июле прошлого года. Сдать биометрические данные в систему – слепки голосов и изображения лиц – россияне могут в отделениях банков. Согласно закону прием биометрии для подавляющего большинства из них обязателен. С помощью ЕБС россияне могут дистанционно открывать счета в банках, делать переводы и брать кредиты. Однако лишь единицы банков оказывают услуги тем, кто обращается к ним дистанционно через ЕБС, а в саму систему за год удалось собрать лишь 20 000 записей, сообщал ЦБ.

Прототип решения для оплаты лицом «Ростелеком» с «Русским стандартом» хотят представить в октябре 2019 г. на форуме финансовых технологий Finopolis, указывает представитель «Ростелекома». В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине, говорит человек, близкий к одному из участников проекта.

На Петербургском международном экономическом форуме «Русский стандарт» демонстрировал возможность оплаты кофе в кофемашине по QR-коду – с помощью Системы быстрых платежей (СБП), оператором которой является ЦБ. В этот раз кофемашина будет другой, пообещал собеседник «Ведомостей».

В конце осени решение могут начать распространять на широкий рынок, рассказывает представитель «Ростелекома». Чтобы начать платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с биометрическим образцом – сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего оплату по лицу, объясняет он.

Для операций до 1000 руб. будет достаточно идентификации по лицу (т. е. без предъявления карты), продолжает он, для платежей на большие суммы нужно будет ввести проверочный код. Такой подход уже применяется в мировой практике – аналогичный механизм работает в Китае, подчеркнул он. На вопрос, на сколько увеличится скорость проведения транзакции, учитывая ожидание ответа ЕБС, а потом платежной системы, к карте которой привязан биометрический образец, представитель «Ростелекома» заявил, что «использование биометрии существенно ускоряет процесс». Правда, оговаривается он, при этом надо учитывать «полный цикл оплаты клиента в магазине, в который входит поиск карты в кошельке или мобильного устройства, привязанного к, например, Apple Pay, а также поиск карты лояльности в кошельке или на мобильном устройстве». В онлайне пользователь, вместо того чтобы вбивать данные карты и подтверждать оплату с помощью sms, может воспользоваться функцией оплаты через биометрическую идентификацию – посмотреть в камеру и сказать пятизначный код, такой способ оплаты проще и быстрее, а также безопаснее, считает он.

7 000 отделений принимают данные в Единую биометрическую систему, к сентябрю 2019 г. к ней подключились 160 банков, по данным «Ростелекома»

Сейчас использовать данные ЕБС для оплаты лицом нельзя: закон ограничивает перечень услуг, которые можно оказывать с ее помощью, кредитами, переводами и открытием счетов. Законопроект, позволяющий банкам использовать ЕБС для оказания любых услуг, принят в первом чтении, ЦБ ждет, что его примут в осеннюю сессию. При этом правительство в отзыве на проект сочло такое расширение использования ЕБС преждевременным из-за повышенных рисков отмывания денег.

Готовится внедрять оплату по лицу и главный конкурент «Ростелекома» в сборе биометрии – Сбербанк. В его собственной биометрической системе уже миллионы образцов, говорил в конце прошлого года предправления банка Герман Греф, актуальные данные банк не раскрывает. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.

Связать свои биометрические данные (отпечаток пальца или изображение лица) с картой Сбербанка можно прямо в магазине, оснащенном специальным оборудованием. Пока такие эксперименты банк проводит в сети «Азбука вкуса», а планы по распространению сервиса не раскрывает.

Системы «Ростелекома» и Сбербанка смогут работать параллельно, уверяет представитель оператора. И добавил, что «Ростелеком» ведет переговоры с несколькими крупными банками и платежными платформами.

В ЕБС пока недостаточно биометрических данных, чтобы делать выводы о необходимости использования их как еще одного способа оплаты, говорит вице-президент ВТБ Алексей Киричек, инициативу комментировать еще рано. Вице-президент «Открытия» Александр Дынин полагает, что система нуждается в достаточно длительной калибровке и настройке, прежде чем можно будет говорить о ее востребованности и безопасности для клиентов. В то же время он считает, что внедрение оплаты с помощью ЕБС даст потенциал развитию системы, поскольку ежедневные транзакции на порядок востребованнее, чем разовое оформление продуктов банков, доступное в ЕБС сейчас.

Определяющим будет пользовательский опыт, указывает руководитель направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка Ксения Андреева. Интерес торговых точек к сервису «заметен», говорит директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова, но более четкое понимание будет после презентации сервиса. Из опрошенных сетей удалось получить лишь ответ «Магнита»: там считают данное направление перспективным. В одном из магазинов уже тестируется подобная технология оплаты по лицу, реализуемая с другими партнерами – SWiP и VisionLabs. В ближайшее время сервис будет реализован еще в двух магазинах, в Краснодаре. «Магнит» готов рассмотреть предложения и других компаний.

Представитель ЦБ сказал лишь, что «биоэквайринг – один из международных трендов развития платежной индустрии, мы сейчас его изучаем».

Два банкира обращают внимание, что для банков запрос в ЕБС платный – 200 руб. и оплата по лицу будет слишком дорогой, сопоставимой со стоимостью чашки кофе. «Ростелеком» понимает, что это слишком много, и сейчас разрабатывает тарифы, говорит его представитель.