Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Простых решений для пенсионеров нет

Простых эффективных решений для пенсионеров больше нет

Им придется выбирать: проедать накопления или рисковать ими
Исаак Беккер, международный финансовый консультант FCP (Financial Management)

Что должен делать сегодня состоятельный человек зрелого возраста, если планирует отойти от дел и жить на доходы от накоплений? Проедать заработанный капитал, понятно, не хочется, потери также нежелательны.

Из-за крайне низких, а порой и отрицательных процентных ставок миллионы пенсионеров (не только состоятельных) в России и во всем мире оказались в некоем тупике. Общеизвестные рецепты управления пенсионными накоплениями – депозиты в банках или различного рода надежные облигации, когда вкладчику выплачиваются достаточные проценты, а основной капитал не уменьшается и при необходимости доступен для использования, – сейчас не работают. Вклады и бонды теперь либо почти ничего не приносят, либо слишком рискованны.

Черный список

Чтобы обустроить достойную жизнь на пенсии, теперь нужны совершенно новые подходы и совершенно новое отношение будущего пенсионера к ситуации: ему придется эти подходы понять и принять.

Так как в настоящий момент нет ни одного, ни другого, начну с того, чего будущим пенсионерам ни в коем случае делать не нужно.

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Комментарии
akouzmenko
16:53 31.10.2019
Все было отлично до последних двух абзацев. То, что человек, управляющий финансами других людей, посоветует обратиться к подобным специалистам, можно было предположить и до прочтения статьи. Все "новые подходы", которые обещал тов.Беккер, к этому и свелись: приходите ко мне или мне подобным, и мы правильно пристроим ваши деньги, не забыв и свою немалую комиссию.
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