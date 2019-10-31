Простых эффективных решений для пенсионеров больше нет
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Что должен делать сегодня состоятельный человек зрелого возраста, если планирует отойти от дел и жить на доходы от накоплений? Проедать заработанный капитал, понятно, не хочется, потери также нежелательны.
Из-за крайне низких, а порой и отрицательных процентных ставок миллионы пенсионеров (не только состоятельных) в России и во всем мире оказались в некоем тупике. Общеизвестные рецепты управления пенсионными накоплениями – депозиты в банках или различного рода надежные облигации, когда вкладчику выплачиваются достаточные проценты, а основной капитал не уменьшается и при необходимости доступен для использования, – сейчас не работают. Вклады и бонды теперь либо почти ничего не приносят, либо слишком рискованны.
Черный список
Чтобы обустроить достойную жизнь на пенсии, теперь нужны совершенно новые подходы и совершенно новое отношение будущего пенсионера к ситуации: ему придется эти подходы понять и принять.
Так как в настоящий момент нет ни одного, ни другого, начну с того, чего будущим пенсионерам ни в коем случае делать не нужно.
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