Правильно подготовиться к жизни на пенсии почти невозможно

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Сергей Киселев / АГН Москва

Некоторые люди по собственному желанию или вынужденно досрочно уходят на пенсию. Они тщательно готовятся, копят деньги, планируют финансовое будущее и времяпрепровождение на заслуженном отдыхе. Но те, кто уже отошел от дел, включая профессиональных пенсионных консультантов, признают: правильно подготовиться к новому этапу жизни практически невозможно.

Приходится приспосабливаться

Очень многое меняется после выхода на пенсию – стиль жизни, ощущение времени, отношения между супругами. При раннем выходе ситуация может усугубиться. Например, в США число разводов год от года в целом сокращается, но резко растет среди людей старше 50 лет, отмечает Крис Мамула в статье о раннем уходе на пенсию, опубликованной The Wall Street Journal. Мамула тщательно готовился к тому, чтобы оставить карьеру физиотерапевта в 41 год. «В моем случае мы с женой не развелись. Но из-за радикальных перемен в образе жизни в первый год после моего ухода на пенсию мы пережили наиболее тяжелый период в нашем 18-летнем в целом счастливом браке», – пишет Мамула.