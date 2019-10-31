Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Пенсия непредсказуема

Правильно подготовиться к жизни на пенсии почти невозможно

Непредвиденные расходы, кризисы, экономические реформы рушат планы будущих пенсионеров

Некоторые люди по собственному желанию или вынужденно досрочно уходят на пенсию. Они тщательно готовятся, копят деньги, планируют финансовое будущее и времяпрепровождение на заслуженном отдыхе. Но те, кто уже отошел от дел, включая профессиональных пенсионных консультантов, признают: правильно подготовиться к новому этапу жизни практически невозможно.

Приходится приспосабливаться

Очень многое меняется после выхода на пенсию – стиль жизни, ощущение времени, отношения между супругами. При раннем выходе ситуация может усугубиться. Например, в США число разводов год от года в целом сокращается, но резко растет среди людей старше 50 лет, отмечает Крис Мамула в статье о раннем уходе на пенсию, опубликованной The Wall Street Journal. Мамула тщательно готовился к тому, чтобы оставить карьеру физиотерапевта в 41 год. «В моем случае мы с женой не развелись. Но из-за радикальных перемен в образе жизни в первый год после моего ухода на пенсию мы пережили наиболее тяжелый период в нашем 18-летнем в целом счастливом браке», – пишет Мамула.

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Комментарии
Naissaar
13:45 01.11.2019
На одну зарплату жить тяжело. На одну пенсию - просто невозможно.
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