Способны ли частные инвесторы стать драйвером финансовой индустрии

Банковская система отреагировала на эти изменения значительным снижением ставок по рублевым вкладам, которые в ближайшие годы вполне могут опуститься до 3–4% годовых для основной массы депозитов. Не стоит забывать, что Россия в новейшей истории жила в условиях значительной инфляции, которая неизбежно порождала высокие процентные ставки в номинальном выражении. А если вспомнить, что до начала 1990-х гг. в стране не существовало рынка ценных бумаг, неудивительно, что основным инструментом для сбережений и инвестиций так и остались банковские вклады (их рублевая часть на 1 октября составляла 23 трлн руб.), альтернативы которым в советское время, по сути, не существовало.