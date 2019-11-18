Способны ли частные инвесторы стать драйвером финансовой индустрии
Экономическая ситуация в России в последние годы остается стабильной и характеризуется как вялым ростом ВВП, так и значительным замедлением инфляции – с 16,9% в 2015 г. до 3,7% сейчас. И есть все основания полагать, что в ближайшие годы инфляция будет находиться ниже отметки 4% – долгосрочной цели Центрального банка РФ.
Следствием этого, очевидно, станет дальнейшее снижение ключевой ставки. Ее текущее значение, 6,5%, по-прежнему выглядит избыточно высоким по сравнению с инфляцией. Ожидающиеся действия регулятора должны поддержать тенденцию к снижению процентных ставок на отечественном финансовом рынке, которая с небольшим перерывом наблюдается в последние пару лет. Ее результатом должен стать окончательный переход российской экономики в зону низких ставок. Надо сказать, что на этой территории мы находились раньше лишь в течение непродолжительных отрезков времени, теперь же это становится новой реальностью.
Банковская система отреагировала на эти изменения значительным снижением ставок по рублевым вкладам, которые в ближайшие годы вполне могут опуститься до 3–4% годовых для основной массы депозитов. Не стоит забывать, что Россия в новейшей истории жила в условиях значительной инфляции, которая неизбежно порождала высокие процентные ставки в номинальном выражении. А если вспомнить, что до начала 1990-х гг. в стране не существовало рынка ценных бумаг, неудивительно, что основным инструментом для сбережений и инвестиций так и остались банковские вклады (их рублевая часть на 1 октября составляла 23 трлн руб.), альтернативы которым в советское время, по сути, не существовало.
Однако радикальное снижение инфляции переводит ставки по депозитам на уровень малопривлекательный для частных вкладчиков, которые исторически привыкли сберегать деньги под почти двузначный процент. Естественной реакцией с их стороны станет поиск альтернативных вариантов для вложения средств. Причем в основном речь идет о клиентах, которые до этого никогда не пробовали себя в роли инвестора. Эта ситуация не является уникальной, в недавнем прошлом такую трансформацию прошел ряд европейских стран.