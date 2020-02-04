У ПВР-подхода много противников, поэтому вероятность, что он станет обязательным, крайне мала. Кроме того, по своей природе он является добровольным инструментом и требует колоссальных инвестиций для внедрения. А вот дифференцированный подход к надбавкам вполне может быть принят; его уже используют в большинстве развитых стран.