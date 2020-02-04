Для чего Банк России ужесточает регулирование Сбербанка и ВТБ
Банк России недавно опубликовал предложения по изменению подходов к регулированию системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Наиболее интересными в них представляются дифференцированные надбавки за системную значимость и обязательный переход всех СЗКО на оценку кредитных рисков на основе применения внутренних рейтингов для каждого заемщика (ПВР-подход). Сейчас подход на основе внутренних рейтингов используют только Сбербанк и Райффайзенбанк, остальные кредитные организации применяют стандартизированный подход, когда риски и необходимые значения резервов определяются нормативными актами Банка России.
У ПВР-подхода много противников, поэтому вероятность, что он станет обязательным, крайне мала. Кроме того, по своей природе он является добровольным инструментом и требует колоссальных инвестиций для внедрения. А вот дифференцированный подход к надбавкам вполне может быть принят; его уже используют в большинстве развитых стран.