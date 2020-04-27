Коронавирус помог понять, нужны ли банкам и их клиентам отделенияРозничные точки продаж пока рано списывать со счетов
Дискуссия о том, нужны ли банкам отделения в новом прекрасном цифровом мире, идет уже лет десять. Коронавирус добавляет спорщикам свежие аргументы. И, что неожиданно, это аргументы «за» отделения, не «против».
Модель цифрового банка, когда все операции клиент проводит через смартфон, гораздо дешевле классической, когда человек звонит по телефону и приходит в отделение. Поэтому банки интенсивно вкладываются в более удобные и функциональные версии своих приложений. Большинство клиентов с благодарностью отзываются на эти усилия – они решают свои финансовые вопросы, не отрываясь от домашних или рабочих дел. Российские банки фиксируют в последние годы снижение посещаемости отделений на 10–20% в год, и одновременно сумасшедшими темпами, на 50–100%, растет количество операций в онлайн. При этом клиентская удовлетворенность тоже растет. Действительно, ведь первыми перестают появляться в банке те, кто раньше ходил туда только по крайней необходимости.