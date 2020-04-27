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Коронавирус помог понять, нужны ли банкам и их клиентам отделения

Розничные точки продаж пока рано списывать со счетов
Роман Зильбер , руководитель дирекции по обслуживанию физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка

Дискуссия о том, нужны ли банкам отделения в новом прекрасном цифровом мире, идет уже лет десять. Коронавирус добавляет спорщикам свежие аргументы. И, что неожиданно, это аргументы «за» отделения, не «против».

Модель цифрового банка, когда все операции клиент проводит через смартфон, гораздо дешевле классической, когда человек звонит по телефону и приходит в отделение. Поэтому банки интенсивно вкладываются в более удобные и функциональные версии своих приложений. Большинство клиентов с благодарностью отзываются на эти усилия – они решают свои финансовые вопросы, не отрываясь от домашних или рабочих дел. Российские банки фиксируют в последние годы снижение посещаемости отделений на 10–20% в год, и одновременно сумасшедшими темпами, на 50–100%, растет количество операций в онлайн. При этом клиентская удовлетворенность тоже растет. Действительно, ведь первыми перестают появляться в банке те, кто раньше ходил туда только по крайней необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных