Модель цифрового банка, когда все операции клиент проводит через смартфон, гораздо дешевле классической, когда человек звонит по телефону и приходит в отделение. Поэтому банки интенсивно вкладываются в более удобные и функциональные версии своих приложений. Большинство клиентов с благодарностью отзываются на эти усилия – они решают свои финансовые вопросы, не отрываясь от домашних или рабочих дел. Российские банки фиксируют в последние годы снижение посещаемости отделений на 10–20% в год, и одновременно сумасшедшими темпами, на 50–100%, растет количество операций в онлайн. При этом клиентская удовлетворенность тоже растет. Действительно, ведь первыми перестают появляться в банке те, кто раньше ходил туда только по крайней необходимости.