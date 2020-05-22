Как полтора месяца самоизоляции сказались на розничных заемщикахЛюди пока не понимают, будет ли у них работа и доход после снятия ограничений
Спустя полтора месяца после введения режима самоизоляции за реструктуризацией в ПСБ обратилось чуть меньше 2% наших заемщиков. В других банках аналогичная ситуация, судя по сводным данным, которые сообщил недавно ЦБ. Это объективно немного. Поначалу у банков были ожидания, что кредитные каникулы запросит каждый десятый заемщик – учитывая резкую остановку деятельности предприятий, явную растерянность бизнеса и людей. Часть работодателей еще в конце марта провела сокращения или отправила сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Можно ли из этого сделать вывод, что опасения оказались преувеличенными? На самом деле, сейчас ни банки, ни заемщики еще не представляют в полной мере, каким будет масштаб проблем. Апрель и первая половина мая стали периодом ожидания. Многие люди пока не понимают, будет ли у них работа и доход после снятия коронавирусных ограничений.