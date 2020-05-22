Можно ли из этого сделать вывод, что опасения оказались преувеличенными? На самом деле, сейчас ни банки, ни заемщики еще не представляют в полной мере, каким будет масштаб проблем. Апрель и первая половина мая стали периодом ожидания. Многие люди пока не понимают, будет ли у них работа и доход после снятия коронавирусных ограничений.