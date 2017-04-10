«Семья – это плюс, это не просто состав акционеров»

Когда Джон Элканн выходит из итальянского ресторана в Мюнхене, к нему обращается молодая пара. «Можно сфотографироваться с вами?» – спрашивает девушка, смущенно хихикая от собственной дерзости. У Элканна детское лицо и привычка говорить, не повышая голоса. Но если вы разбираетесь в бизнесе, то для вас он практически суперзвезда. Его дед Джанни Аньелли в 1970–1980-х был некоронованным королем Италии и выдающимся европейским государственным деятелем и промышленником. А 41-летний Элканн больше известен итальянцам как владелец футбольного клуба «Ювентус» и автомобильных компаний Fiat и Ferrari.

На деле же Элканн без лишнего шума трансформирует Exor, инвестиционный бизнес семьи с 12 млрд евро под управлением, унаследованный им в 2011 г. Интересы компании все дальше и от Италии, и от промышленности. В этой метаморфозе крупные ставки делаются на секторы, в которых у Элканна мало опыта, и в процессе затеянной реформы он рвет связи, которые традиционно поддерживали Exor в трудные времена.

Решительный поворот...

«У него есть четкое представление, как провести ряд изменений корпоративной структуры, он упростил ее, он сфокусировался на нескольких ключевых активах», – говорит Родольфо Де Бенедетти, председатель контролируемой его семьей промышленной группы CIR. Они с Элканном сейчас объединяют семейные активы по изданию газет в Италии: «Я очень уважаю то, что он сделал».

По мнению многих аналитиков и инвесторов, направление, в котором Элканн разворачивает Exor, грозит существенными рисками. Но есть и те, кто считает, что давно пора модернизировать подход семьи Аньелли к управлению своим богатством. Перемены ярко символизирует и прошлогоднее решение перенести штаб-квартиру из Италии в Нидерланды. Этот переезд знаменует конец эпохи не только для Exor, которая на пике в 1980-х контролировала прямо или косвенно почти четверть представленных на итальянской бирже компаний, но и для всей страны.

В 1997 г., когда Элканну был 21 год, он вошел в совет директоров Fiat, а семь лет спустя возглавил семейный бизнес, после того как умер первоначально названный преемником его кузен Джованни, а Джанни Аньелли и дядя Элканна Умберто ушли из этого мира с перерывом в несколько месяцев. Учитывая, что Аньелли оставил бизнес не в лучшем состоянии – балансирующим на грани банкротства, а Элканну явно не хватало опыта, многие ожидали, что ноша окажется ему не по плечу.