«Россия – это тот рынок, куда бы я хотел вкладывать значимые инвестиции»

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Генеральный директор Visa Альфред Ф. Келли-младший Андрей Гордеев / Ведомости

Visa – крупнейшая платежная система в мире с оборотом $2 трлн в квартал, а ее бренд – один из самых дорогих в мире. За последние 10 лет в компании произошли большие изменения: Visa присоединила к себе Visa USA и Visa Canada, разместила акции на бирже в 2008 г., восемь лет спустя выкупила у европейских банков Visa Europe и наконец стала единой компанией.

Альфред Ф. Келли-младший, который уже почти два года управляет объединенной Visa, сделал развитие бренда одним из ключевых приоритетов компании. Спонсорство крупнейших спортивных соревнований – отличный инструмент для этого: Visa является одним из крупнейших спонсоров Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) и Международного олимпийского комитета, контракт с последним на этой неделе был продлен до 2032 г.

Альфред Ф. Келли-младший Генеральный директор Visa Родился в 1959 г. в Нью-Йорке. Получил степени бакалавра и магистра делового администрирования в Iona College

1981 начал работать в отделе стратегического планирования PepsiCo

1985 работал в Белом доме менеджером информационных систем

1987 перешел на работу в American Express, возглавлял различные подразделения

2011 назначен президентом и генеральным директором NY/NJ Super Bowl Host Committee 2014

2014 вошел в состав совета директоров Visa в качестве независимого директора

2016 назначен гендиректором Visa Inc.

Платежный рынок очень конкурентен, в том числе и в России. Долгое время, говоря «Visa», россияне подразумевали любые банковские карты, наподобие того как Xerox дал имя всем копировальным машинам. А сейчас примерно у 40% россиян есть карты Mastercard, они также знают азиатские платежные системы UnionPay и JCB, американскую American Express, а совсем недавно начали пользоваться картами «Мир». В последние годы у Visa появились новые конкуренты из других областей – это финтех-компании (например, китайские WeChat Pay и Alipay), с легкостью привлекающие клиентов, при этом их сервисы не требуют больших затрат на инфраструктуру. Келли рассчитывает выиграть конкурентную борьбу за счет инвестиций в технологии и развитие финансовой грамотности: по оценкам Visa, 2 млрд людей на планете до сих пор лишены доступа к платежным услугам – их надо просвещать и рассказывать о Visa. Вкладывать большие деньги Visa планирует и в российский рынок, рассказал Келли «Ведомостям» во время своего визита в Москву в дни чемпионата мира (ЧМ) по футболу.

– Вы прилетели в Москву только на финал ЧМ и, наверное, не в полной мере ощутили его атмосферу. А что вам говорят ваши коллеги: как, по их ощущениям, организовано первенство планеты?

– Да, я еще не видел матчи вживую, но я смотрел много матчей по телевизору. Нам все очень нравится, мы видим, что Россия проделала колоссальную работу в 11 городах и на 12 стадионах, где проходят матчи. Организация чемпионата просто первоклассная, и, я думаю, россияне должны гордиться. Москва выглядит просто великолепно. И конечно, по сравнению с прошлым разом, когда я приезжал в феврале, погода прекрасная – на 100 градусов по Фаренгейту теплее. (Смеется.)

Спорт и маркетинг

– Как партнерство с FIFA помогает Visa, каков маркетинговый эффект?

Visa Inc. Платежная система

Акционеры (данные Thomson Reuters): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие акционеры – Vanguard Group (7,4%), Blackrock (4,8%), T. Rowe Price Associates (4,6%).

Капитализация – $303,7 млрд.

Финансовые показатели (9 месяцев финансового года, закончившиеся 30 июня 2018 г.):

выручка – $15,2 млрд,

чистая прибыль – $7,5 млрд.

Количество транзакций (9 месяцев финансового года) – 91,6 млрд.

– Мы глобальная компания, и футбол – это глобальный вид спорта. Это синергия первого уровня, которая делает ЧМ привлекательным для нас. Во-вторых, так мы поддерживаем наших клиентов по всему миру – магазины и банки. Наш договор с FIFA позволяет передавать им наши маркетинговые права. Благодаря этому более 500 банков и торгово-сервисных предприятий из 103 стран смогли поучаствовать вместе с нами в чемпионате в самых различных форматах. Около 3000 клиентов наших партнеров посетили матчи, и отзывы этих людей просто фантастические. ЧМ для нас – это также площадка для демонстрации инновационных решений, которые мы внедряем по всему миру, в том числе в России. Честно говоря, уровень развития платежных технологий в России впечатляет. Я посетил много стран, в которых мы ведем бизнес, и если ранжировать их по степени развития инноваций, то Россию я бы расположил в первой десятке.

– Visa – спонсор не только FIFA, но и Олимпийских игр. Отмечает ли ваша компания рост транзакций во время проведения ЧМ и Олимпиад хотя бы в стране-хозяйке?

– Да, можно увидеть определенный скачок количества транзакций, но это не основной эффект, которого мы ожидаем. Для глобальной компании несколько миллионов транзакций даже на таких событиях, как ЧМ и Олимпийские игры, – это лишь малая часть операций на фоне общего количества транзакций по всему миру. Например, в прошлом году по картам Visa прошло 166 млрд транзакций.

Основная ценность спонсорства заключается в усилении бренда Visa, который формируется в долгосрочной перспективе, в том числе на событиях масштаба ЧМ. Visa высвечивается на рекламных панелях вдоль футбольного поля, Visa показывают по телевизору во время трансляции матчей: наш бренд почти невозможно не заметить, наблюдая за игрой на поле. Рекламу Visa во время трансляций 64 матчей ЧМ увидело более 3 млрд болельщиков. Помимо этого за время чемпионата рекламу Visa в интернете показали более 5 млрд раз в 48 странах. Нам нужно рассказывать следующему поколению, поколению миллениалов, о нашем бренде, а ЧМ по футболу – отличная площадка для этого. Спонсирование ЧМ и Олимпийских игр – это долгосрочная стратегия, а не только 30 дней соревнований; за этим стоит гораздо большее.

– Во время этого ЧМ Visa сделала масштабную рекламную кампанию со Сбербанком, в которой использовался талисман чемпионата – волк Забивака. Кажется, эта реклама даже затмила рекламную кампанию Альфа-банка – эксклюзивного европейского спонсора FIFA в категории «банк». Альфа-банк вам не высказывал претензий из-за этого?