«Олег Тиньков – наш духовный отец, но банком руковожу я»
Известия о выдаче ордера на задержание Олега Тинькова и о его болезни, стоившие его TCS Group трети капитализации, вывели на первый план бессменного CEO и миноритарного акционера TCS Оливера Хьюза, находившегося в тени харизматичного основателя группы. Между тем именно англичанин Хьюз, бывший руководитель российской Visa, возглавляет «Тинькофф банк» с его основания. «Олег – большая медиаперсона, он очень мощный чувак», – характеризует Хьюз босса, которому при первой встрече едва не указал на дверь. Но Хьюз уверяет, что демонстративное дистанцирование Тинькова от банка – не просто слова и банком руководит именно он, а семь месяцев в году отсутствующий в России Тиньков просто не смог бы это делать. Как проблемы в жизни Тинькова отражаются на его банке и как больше 10 лет проработать с таким непростым акционером, Хьюз рассказал в интервью «Ведомостям».
– На стороне наших пассивов – евробонд и немного депозитов в валюте. Из валютных активов у нас только гарантийный депозит в Mastercard и Visa. Все, что мы занимаем на рынке в валюте, по умолчанию хеджируем через валютные свопы – у нас нулевая толерантность к валютным рискам.
Когда мы были совсем молоды, в 2007–2008 гг., я бы даже сказал, в стадии эмбриона, мы вошли в глобальный финансовый кризис в ситуации, когда у нас был первый шведский евробонд, но мы его не засвоповали. Тогда мы были еще совсем маленьким стартапом, убыточным, и никто не был готов брать риски и предоставлять нам своп. И после этого мы сказали, что в будущем не возьмем ни цента ни в долларах, ни в евро, если не сможем его засвоповать. Поэтому у нас сейчас избыток свопов относительно нашей валютной позиции. Могу вам все зубы дать, что с валютой у нас все хорошо.
Сейчас рано говорить, что произойдет дальше: как обычно, все зависит от нефти. Что касается ЦБ, я, конечно, постоянно на связи с ним, как и вся моя команда. Мы уже большой банк, и, к сожалению или к счастью, к нам много внимания. Когда появились первые новости об Олеге, я, конечно, сразу вышел на связь с надзорным блоком, с руководством ЦБ на уровне первых зампредов, и я их ежедневно держу в курсе дела. Правда, сейчас все перешло немного в другой режим, сейчас им не до меня.