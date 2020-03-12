Когда мы были совсем молоды, в 2007–2008 гг., я бы даже сказал, в стадии эмбриона, мы вошли в глобальный финансовый кризис в ситуации, когда у нас был первый шведский евробонд, но мы его не засвоповали. Тогда мы были еще совсем маленьким стартапом, убыточным, и никто не был готов брать риски и предоставлять нам своп. И после этого мы сказали, что в будущем не возьмем ни цента ни в долларах, ни в евро, если не сможем его засвоповать. Поэтому у нас сейчас избыток свопов относительно нашей валютной позиции. Могу вам все зубы дать, что с валютой у нас все хорошо.