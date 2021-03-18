«Россия будет главным бенефициаром роста в Китае»

Пик второй волны пандемии коронавируса миновал, и аналитики во всем мире начинают подсчитывать убытки от катаклизма и оценивать его последствия – как для человечества в целом, так и для каждой страны в отдельности. О стратегических вызовах, с которыми сейчас сталкиваются национальные правительства, а также о том, какие возможности складывающаяся ситуация открывает частным инвесторам, «Ведомости» поговорили с генеральным партнером финансового бутика Matrix Capital Павлом Теплухиным.