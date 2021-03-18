«Россия будет главным бенефициаром роста в Китае»Генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин – о том, сколько каждый человек заплатит за выход из коронакризиса
Пик второй волны пандемии коронавируса миновал, и аналитики во всем мире начинают подсчитывать убытки от катаклизма и оценивать его последствия – как для человечества в целом, так и для каждой страны в отдельности. О стратегических вызовах, с которыми сейчас сталкиваются национальные правительства, а также о том, какие возможности складывающаяся ситуация открывает частным инвесторам, «Ведомости» поговорили с генеральным партнером финансового бутика Matrix Capital Павлом Теплухиным.
«Одни поддерживали спрос, другие – предложениЕ»
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