«На венчурном рынке денег много, идей заметно меньше»Владелец группы RBI Эдуард Тиктинский о личных инвестициях в стартапы и о том, почему не читает их бизнес-планы
Владелец петербургской девелоперской группы RBI, построившей за 27 лет 1,75 млн кв. м недвижимости, Эдуард Тиктинский оказался удачливым венчурным инвестором. В 2015 г. он вложил деньги в компанию «Партия еды», через три года она была продана «Яндексу». В 2018 г. Тиктинский стал инвестором аудиостримингового сервиса Muzlab. В апреле этого года Сбербанк объявил о приобретении 100% этой компании. «Ведомости» поговорили с Тиктинским о его личных инвестициях.
– Похоже на правду.
– Сумму я не могу называть – есть требования со стороны «Сбера» о конфиденциальности. Скажу так: продали хорошо. Я бы еще, откровенно говоря, компанию подержал, поразвивал бы, но были существенные риски, в том числе, что «Сбер» самостоятельно выйдет на этот рынок. Поэтому мы решили, что правильнее войти в экосистему «Сбера». В итоге все довольны.
– Я помогал формулировать предложения, основными переговорами занимался наш управляющий партнер Виктор Христенко.
– Примерно так. Тут сумма несколько меньше, но доходность сопоставима, поскольку инвестиции были значительно короче.
– Сейчас мне интересны проекты, которые имеют международную перспективу. Потому что российский рынок оказался довольно маленьким. Либо рынок большой, но ты быстро натыкаешься на крупнейшие экосистемы и получаешь предложения, от которых сложно отказаться. В итоге все продажи крутятся вокруг миллиарда рублей.
– Инвестирование для меня – это меньше про деньги. Суммы, которые я получил от продажи «Партии еды» и Muzlab, не меняют ни уровень моего благосостояния, ни стиль жизни. Скорее, это хобби. Новый опыт, который мне интересен. Важны отношения с поколением «минус один» – они делают тебя живее. Все-таки девелопмент довольно консервативная отрасль.
– Сейчас вложился в компанию Ducalis, разработчика нового IT-продукта, позволяющего приоритизировать задачи в различных таск-менеджерах типа Jira или Trello. На такой продукт есть запрос, для любого бизнеса вопрос приоритетов всегда стоит остро. Наш проект изначально рассчитан на международный рынок. Мы с партнерами (один из них – мой компаньон по Muzlab Виктор Христенко, остальных не буду без их разрешения раскрывать) вложили $400 000 в эту платформу. Потребуются еще инвестиции – будем поддерживать.
– Моя философия – никогда не делать ничего на продажу. То есть не принимать решения из логики, что сделать, чтобы лучше продавалось, – например, нагнать выручку любой ценой. У меня другая логика. Я смотрю на то, какого масштаба бизнес можно вырастить. Вот это меня живо интересует.