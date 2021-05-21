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«На венчурном рынке денег много, идей заметно меньше»

Владелец группы RBI Эдуард Тиктинский о личных инвестициях в стартапы и о том, почему не читает их бизнес-планы
Сергей Балуев
Владелец девелоперской группы RBI Эдуард Тиктинский /RBI

Владелец петербургской девелоперской группы RBI, построившей за 27 лет 1,75 млн кв. м недвижимости, Эдуард Тиктинский оказался удачливым венчурным инвестором. В 2015 г. он вложил деньги в компанию «Партия еды», через три года она была продана «Яндексу». В 2018 г. Тиктинский стал инвестором аудиостримингового сервиса Muzlab. В апреле этого года Сбербанк объявил о приобретении 100% этой компании. «Ведомости» поговорили с Тиктинским о его личных инвестициях.

– Пишут, что вы вложили в Muzlab 60 млн руб.

– Похоже на правду.

– За сколько продали его «Сберу»?

– Сумму я не могу называть – есть требования со стороны «Сбера» о конфиденциальности. Скажу так: продали хорошо. Я бы еще, откровенно говоря, компанию подержал, поразвивал бы, но были существенные риски, в том числе, что «Сбер» самостоятельно выйдет на этот рынок. Поэтому мы решили, что правильнее войти в экосистему «Сбера». В итоге все довольны.

– Вы занимались продажей?

– Я помогал формулировать предложения, основными переговорами занимался наш управляющий партнер Виктор Христенко.

– В «Партию еды», которая была продана «Яндексу» минимум за 1 млрд руб., вы вложили тоже 60 млн руб., на выходе у вас там было 35%. То есть вы заработали порядка 350 млн руб. Эти цифры похожи на то, что получилось сейчас с Muzlab?

– Примерно так. Тут сумма несколько меньше, но доходность сопоставима, поскольку инвестиции были значительно короче.

– В какой проект теперь инвестируете?

– Сейчас мне интересны проекты, которые имеют международную перспективу. Потому что российский рынок оказался довольно маленьким. Либо рынок большой, но ты быстро натыкаешься на крупнейшие экосистемы и получаешь предложения, от которых сложно отказаться. В итоге все продажи крутятся вокруг миллиарда рублей.

– А вы хотите больше?

– Инвестирование для меня – это меньше про деньги. Суммы, которые я получил от продажи «Партии еды» и Muzlab, не меняют ни уровень моего благосостояния, ни стиль жизни. Скорее, это хобби. Новый опыт, который мне интересен. Важны отношения с поколением «минус один» – они делают тебя живее. Все-таки девелопмент довольно консервативная отрасль.

– Что за проекты с международной перспективой?

– Сейчас вложился в компанию Ducalis, разработчика нового IT-продукта, позволяющего приоритизировать задачи в различных таск-менеджерах типа Jira или Trello. На такой продукт есть запрос, для любого бизнеса вопрос приоритетов всегда стоит остро. Наш проект изначально рассчитан на международный рынок. Мы с партнерами (один из них – мой компаньон по Muzlab Виктор Христенко, остальных не буду без их разрешения раскрывать) вложили $400 000 в эту платформу. Потребуются еще инвестиции – будем поддерживать.

– Вы вкладываете деньги только для того, чтобы затем продать компанию?

– Моя философия – никогда не делать ничего на продажу. То есть не принимать решения из логики, что сделать, чтобы лучше продавалось, – например, нагнать выручку любой ценой. У меня другая логика. Я смотрю на то, какого масштаба бизнес можно вырастить. Вот это меня живо интересует.

– Есть проекты, от инвестиций в которые вы отказались?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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