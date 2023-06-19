«Выпуск ЦФА не должен быть нацелен на создание квазиденег»

Блокчейн-платформа Atomyze в начале 2022 г. стала первым в России оператором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Ранние пилотные выпуски ЦФА были предназначены для юрлиц, но в конце года площадка первой на рынке развернулась и в сторону розничных инвесторов. В интервью «Ведомостям» генеральный директор Atomyze Екатерина Фроловичева рассказала о том, как привлечь эмитентов и инвесторов к ЦФА, на чем зарабатывает оператор и что необходимо рынку для дальнейшего развития.