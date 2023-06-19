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«Выпуск ЦФА не должен быть нацелен на создание квазиденег»

Гендиректор платформы Atomyze – о сути, технологиях и будущем цифровых финансовых активов в России
Наталья Заруцкая
Гендиректор платформы Atomyze Екатерина Фроловичева / Евгений Разумный / Ведомости

Блокчейн-платформа Atomyze в начале 2022 г. стала первым в России оператором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Ранние пилотные выпуски ЦФА были предназначены для юрлиц, но в конце года площадка первой на рынке развернулась и в сторону розничных инвесторов. В интервью «Ведомостям» генеральный директор Atomyze Екатерина Фроловичева рассказала о том, как привлечь эмитентов и инвесторов к ЦФА, на чем зарабатывает оператор и что необходимо рынку для дальнейшего развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных