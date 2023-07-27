«Если ты продаешь страховку, она должна защищать от реальных рисков»

За последнее десятилетие, несмотря на все экономические потрясения, страховой рынок России вырос вдвое – с 905 млрд руб. в 2013 г. до 1,8 трлн в 2022 г. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, курирующий в том числе работу страхового рынка, рассказал «Ведомостям», какими он видит задачи регулятора в этой отрасли, где ЦБ «пережимает» требования, стоит ли государству отпустить тарифы ОСАГО, а также каковы перспективы инвестиционных страховок.