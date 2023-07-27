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«Если ты продаешь страховку, она должна защищать от реальных рисков»

Зампред ЦБ Филипп Габуния о развитии страхового рынка и защите прав потребителя на нем
Екатерина Литова
Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния

За последнее десятилетие, несмотря на все экономические потрясения, страховой рынок России вырос вдвое – с 905 млрд руб. в 2013 г. до 1,8 трлн в 2022 г. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, курирующий в том числе работу страхового рынка, рассказал «Ведомостям», какими он видит задачи регулятора в этой отрасли, где ЦБ «пережимает» требования, стоит ли государству отпустить тарифы ОСАГО, а также каковы перспективы инвестиционных страховок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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