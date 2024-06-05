– Нет, не является. За последние 3–5 лет группа очень хорошо выросла в клиентской базе, у нас в 2019 г. было 5 млн клиентов, а сейчас 43 млн. Но мы все равно еще маленькие. Этот рост создавали, много инвестировали в лояльность клиента. И теперь ожидаемо должны переходить к этапу монетизации. И одним из ее элементов является рост как пассивов, так и активов. У нас такие показатели, как объем одного кредита или депозита на одного клиента, – один из самых невысоких в секторе, при этом мы второй банк по количеству клиентов. Если посмотреть на такой простой показатель, как объем кредитного портфеля, поделенный на количество клиентов, или объем пассивов, поделенный на количество клиентов, – вы увидите, что у нас одни из самых невысоких показателей по банковской системе.