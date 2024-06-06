В I квартале 2024 г. российский рынок страхования жизни вырос на 45%, а страховые резервы приблизились к 1,7 трлн руб. Наибольший рост – 84% – показало накопительное страхование жизни (НСЖ), в том числе в силу высоких ставок по коротким продуктам. Страховщики среди некредитных финансовых организаций – бессменные лидеры по количеству жалоб граждан на нечестное поведение игроков, следует из обзоров Банка России за последние пять лет. Но в I квартале 2024 г. количество жалоб на страховщиков сократилось на 40,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.