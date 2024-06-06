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Игорь Кобзарь: «Сейчас перед всей индустрией остро стоит вопрос о повышении осознанности»

Генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь о том, какие драйверы нужны рынку
Софья Шелудченко
Генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь/ Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2024 г. российский рынок страхования жизни вырос на 45%, а страховые резервы приблизились к 1,7 трлн руб. Наибольший рост – 84% – показало накопительное страхование жизни (НСЖ), в том числе в силу высоких ставок по коротким продуктам. Страховщики среди некредитных финансовых организаций – бессменные лидеры по количеству жалоб граждан на нечестное поведение игроков, следует из обзоров Банка России за последние пять лет. Но в I квартале 2024 г. количество жалоб на страховщиков сократилось на 40,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

О том, какие драйверы нужны рынку, чтобы продолжать движение вперед, и о практиках недобросовестных продаж в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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