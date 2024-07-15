«Магическое будущее даже ближе, чем мы все себе представляем»Заместитель президента – председателя правления ВТБ о том, как проходит процесс импортозамещения банковского ПО
В условиях усиливающегося давления санкций и ограничений российский банковский сектор сталкивается с острой необходимостью перехода на отечественные решения в сфере IT. Ведущие финансовые институты страны работают над внедрением и адаптацией собственных разработок, стремясь к полной независимости от зарубежных технологий. В интервью «Ведомостям» заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал о том, как проходит процесс импортозамещения в одной из крупнейших финансовых организаций России. Он поделился своими взглядами на текущую ситуацию, ключевые вызовы и перспективы, а также на то, как банк готовится к возможным трудностям на этом пути.
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