Ваэ Овасапян: «Мы дитя СБП»

Уже который год классические банки жалуются на то, что «новички» – банки при маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс» – играют нечестно, заманивая клиентов моментальной выгодой при оплате покупок картой банка маркетплейса. Некоторые особо крупные игроки видят в сложившейся ситуации «заслугу» самого ЦБ. Генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян в беседе с «Ведомостями» на это заметил, что лишь одно наличие большого количества клиентов не дает тебе гарантию быстрого захвата новых ниш. А действия ЦБ, например создание СБП и отмена комиссий за переводы до 30 млн руб. между своими счетами, Овасапян как раз считает снятием барьеров, чтобы усилить конкуренцию и «сподвигнуть банки технологически развиваться».