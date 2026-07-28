Борис Батин: «Россия – это мой дом, мы тут свои, а там мы чужие»

Группа «Свой», которая раньше была холдингом IDF Eurasia и выросла из микрофинансовой компании, сейчас трансформируется в полноценную финансовую экосистему – в нее входит одно из крупнейших коллекторских агентств, небольшой банк, инвест- и IT-компании, а на днях стало известно о покупке страховщика. В интервью «Ведомостям» сооснователь группы Борис Батин рассказал об изменениях международной стратегии экспансии, объединении российских активов под брендом «Свой» и своем выборе развивать бизнес именно в России.