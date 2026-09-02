Борис Листов: «У нас нет аппетита к неоправданному риску»

Акционеры: Российская Федерация в лице Росимущества (100%).

Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2026 г.):

активы – 5,614 трлн руб.,

капитал – 430,754 млрд руб.,

чистая прибыль – 48,558 млрд руб.

Создан в 2000 г. для формирования и развития национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России, предоставляет все виды банковских услуг, кредитует животноводство, растениеводство, приобретение сельхозтехники, оказывает помощь в развитии малого агробизнеса.

Входит в группу «Россельхозбанк», которая включает «РСХБ-страхование», «РСХБ – страхование жизни»,«РСХБ – управление активами», «РСХБ-лизинг», «РСХБ-факторинг». В состав группы также входят ассоциированная компания «Агропромышленный центр цифровизации» и 17 организаций, работающих в сельском хозяйстве и других отраслях, паевые инвестиционные фонды.

Региональная сеть РСХБ насчитывает более 1400 отделений, ориентированных в том числе на обслуживание клиентов на сельских территориях.

По данным «Интерфакс-ЦЭА» на 30 июня 2026 г., занимает 7-е место по активам среди российских банков.