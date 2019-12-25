Частные инвесторы оценили рынок

Один из основных результатов биржи в уходящем году – за минувшие 12 месяцев количество индивидуальных инвесторов выросло почти вдвое – с 1,796 млн человек в конце ноября 2018 г. до 3,527 млн. Большинство из них, правда, весьма пассивные инвесторы – по данным биржи, лишь 322 000 человек в ноябре провели хотя бы одну сделку. Но рынок явно стал привлекать частников.