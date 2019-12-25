Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек. Рынок привлекает их налоговыми льготами, люди пробуют новые инструменты из-за снижения ставок депозитов, да и финансовая грамотность сильно выросла. К тому же россияне избегают рисков и предпочитают безопасные инструменты. Это снижает потенциальную доходность их инвестиций, но помогает совершить первый шаг на рынке.
Бум частников
Московская биржа может считаться одной из наиболее успешных частных (во всяком случае, преимущественно) компаний России. В 2019 г. при дивидендах 7,7 руб. на акцию годовая доходность составила порядка 40%, обогнав индекс ММВБ (рост примерно на 30%). К тому же котировки Московской биржи были меньше подвержены колебаниям, чем рынок в целом.
Один из основных результатов биржи в уходящем году – за минувшие 12 месяцев количество индивидуальных инвесторов выросло почти вдвое – с 1,796 млн человек в конце ноября 2018 г. до 3,527 млн. Большинство из них, правда, весьма пассивные инвесторы – по данным биржи, лишь 322 000 человек в ноябре провели хотя бы одну сделку. Но рынок явно стал привлекать частников.
Отчасти изменение поведения обусловлено макроэкономической средой. Центральные банки, в том числе ФРС США, стали снижать ставки, пытаясь предупредить возможную рецессию. Поэтому и ставки по депозитам снижались.