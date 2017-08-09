Клиенты «Югры» пришли к ЦБ
У большинства вкладчиков банка страховой лимит превышен на сумму менее 100 000 рублей
9 августа у стен Центрального банка прошел «пресс-брифинг» клиентов банка «Югра». По данным АСВ, у 61% вкладчиков «Югры» страховой лимит (1,4 млн руб.) превышен не более чем на 100 000 руб.
1/7
«Мы объединились и призываем других пострадавших присоединиться к борьбе с зачисткой банковского сектора, просим государство лишить Центробанк монополии на отзыв лицензии и привлечь к этому процессу правоохранительные органы», — заявлял организатор группы вкладчиков банка
2/7
Группа вкладчиков-«превышенцев» у стен ЦБ
3/7
«Пора остановить бесчинства ЦБ и АСВ», — заявляют активисты в своем сообщении
4/7
ЦБ отозвал лицензию «Югры» с 28 июля. До этого, с 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию в лице АСВ, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Основной владелец банка Алексей Хотин предложил ЦБ план спасения «Югры», однако регулятор счел его нереалистичным и отозвал у банка лицензию
5/7
Вкладчики банка «Югра» по состоянию на 7 августа получили 147,5 млрд руб., что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
6/7
На 15 августа власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка «Югра» в «Гайд-парке» в Сокольниках
7/7