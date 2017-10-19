Финансы
Галерея
Рынки

30 лет черному понедельнику в США

Обвал 19 октября 1987 года остается рекордным в более чем 100-летней истории индекса Dow Jones
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото