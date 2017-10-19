30 лет черному понедельнику в США
Обвал 19 октября 1987 года остается рекордным в более чем 100-летней истории индекса Dow Jones
Индекс Dow Jones Industrial Average упал 19 октября 1987 г. на 22,6%, что стало для него рекордным дневным падением
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С начала 1987 г. DJIA вырос на 44% до пика 2722 пункта в августе. Бóльшую часть года на Нью-йоркской фондовой бирже царила опьяняющая атмосфера, вспоминает Арт Кашин, начавший работать на NYSE в 1959 г. (сейчас – директор по операциям в торговом зале UBS Financial Services)
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Затем рынок стал снижаться, и 19 октября Dow Jones рухнул на 508 пунктов до 1738,7 пункта. Падение вошло в историю как «черный понедельник»
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В тот день до начала торгов в США сильно просели фондовые рынки в Азии и Лондоне. Ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам в Персидском заливе 15-16 октября, закрытие Лондонской биржи 16 октября из-за шторма, ответные удары кораблей ВМФ США 19 октября добавили рынкам нервозности
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20 октября падение распространилось на многие другие страны. К концу октября рынок Гонконга упал на 45,5%, Австралии – на 41,8%, Испании – на 31%, Великобритании – на 26,5%, США – на 22,7%, Канады – на 22,5%
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Во многом обвал в черный понедельник связан с техническими факторами. Тогда очень популярной стала стратегия «страхование портфеля», когда использовались новые для того времени операции: компьютерные программы при падении рынка должны были автоматически продавать индексные фьючерсы. Массовое исполнение таких заказов спровоцировало глубокое падение фьючерсов, а с ними – и акций
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Ласло Бирини, основатель Birinyi Associates, который 30 лет назад работал в Salomon Brothers, в разговоре с Financial Times описал ситуацию в черный понедельник как «тошнотворную»
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Но тогда акции торговались в одном месте, и «мы могли видеть, что происходит», а сегодня торговых площадок много, информация о котировках разнообразна (а с некоторых частных площадок не распространяется вовсе), и это таит опасность для рынка в случае кризисных событий, опасается Бирини
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После обвала на рынке Федеральная резервная система США, которую незадолго до этого возглавил Алан Гринспен (на фото), резко снизила процентные ставки
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Экономика США от событий октября 1987 г. не пострадала, а Dow Jones превысил докризисный пик уже в начале 1989 г.
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