30 лет черному понедельнику в США

Kathy Willens / AP

Но тогда акции торговались в одном месте, и «мы могли видеть, что происходит», а сегодня торговых площадок много, информация о котировках разнообразна (а с некоторых частных площадок не распространяется вовсе), и это таит опасность для рынка в случае кризисных событий, опасается Бирини

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