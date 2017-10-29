Какую недвижимость на Кипре предпочитают иностранцы
За последние годы национальный состав покупателей жилья сильно изменился
Кипр в последние годы остается одним из мест, где динамично развивается рынок недвижимости. Этому способствуют популярность острова у иностранцев, прежде всего британцев и россиян, а также меры правительства после кризиса 2013 г., включая снижение налогов и программу «гражданство в обмен на инвестиции»
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Свою роль в привлекательности острова играют климат и история. По легенде, недалеко от южного побережья богиня любви и красоты Афродита вышла из морской пены (aphros по-гречески – «пена») и в гигантской раковине доплыла до берега в районе скалы Петра-ту-Ромиу. Теперь это место называется «Камень Афродиты»
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Город Пафос (на фото), расположенный в получасе езды, десятилетиями был популярен у британцев. Но их желание переселиться на пенсии в теплую страну оказалось подорвано падением курса фунта сначала после кризиса 2008 г., а затем – после референдума о Brexit в 2015 г.
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Поэтому состав покупателей недвижимости на Кипре в последние годы изменился. По данным Savills, в курортных комплексах, таких как Aphrodite Hills, в 2016 г. вообще не было британских покупателей, тогда как на пике продаж в 2008 г. они составляли до 60%
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Антикризисные меры правительства по поддержке экономики и рынка недвижимости привлекли на него покупателей из других стран. Налог на прирост капитала и госпошлина за регистрацию для таких сделок были отменены до конца 2016 г., снижение НДС на новые жилые помещения с 19 до 5% действует до сих пор
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Кроме того, теперь граждане стран, не входящих в Евросоюз, имеют возможность получить гражданство Кипра, купив недвижимость на сумму от 2 млн евро
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По данным департамента землепользования и топографии Кипра, за первые восемь месяцев 2017 г. число иностранцев, купивших недвижимость по программе «гражданство в обмен на инвестиции», выросло на 4,2% в годовом выражении до 618 человек. В августе их оказалось 75 – на 34% больше, чем годом ранее
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Место традиционных покупателей недвижимости на Кипре заняли представители России и стран СНГ, государств Ближнего Востока и Азии, сегодня на них приходится наибольшая часть сделок, сказал Financial Times Александрос Мулас из Savills
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Большинство из них селится в Лимасоле, где обычная цена новостройки – 8000-9000 евро за кв. м. Но в элитных жилых комплексах на береговой линии, таких как строящаяся башня One Limassol, стоимость квадратного метра составляет 11 500-24 000 евро
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По данным Savills, 70% апартаментов в One Limassol (на фото) уже распродано. Большинство покупателей – представители 13 разных национальностей, желающие получить гражданство Кипра
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Среди покупателей апартаментов в новом жилом комплексе Limassol Del Mar (на фото) 27% - из России, 25% - из стран Ближнего Востока, 15% - из Китая, 10% – местные жители, сказал FT содиректор комплекса Михалис Завос
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За пределами Лимасола жилье дешевле, особенно привлекательные цены в Ларнаке, где рынок жилья не так развит, как в других городах. Хорошее жилье в Ларнаке обойдется в среднем в 3500 евро за кв. м, по данным Savills
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По словам специалистов, если бы проходившие летом переговоры об объединении Кипра завершились успешно, это могло бы положительно повлиять на рынок недвижимости. Их провал на рынке не отразился, для него первостепенное значение имеют другие факторы
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По данным Savills, количество сделок по покупке жилья на Кипре в период с 2015 по 2016 г. выросло на 33%, а в первой половине 2017 г. – на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
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