Какую недвижимость на Кипре предпочитают иностранцы

Petros Karadjias / AP

Антикризисные меры правительства по поддержке экономики и рынка недвижимости привлекли на него покупателей из других стран. Налог на прирост капитала и госпошлина за регистрацию для таких сделок были отменены до конца 2016 г., снижение НДС на новые жилые помещения с 19 до 5% действует до сих пор

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