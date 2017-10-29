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Какую недвижимость на Кипре предпочитают иностранцы

За последние годы национальный состав покупателей жилья сильно изменился
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