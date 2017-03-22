Вторник стал худшим днем для фондового рынка США в этом году

Основные американские фондовые индексы упали 21 марта более чем на 1% впервые с октября 2016 г. Некоторые инвесторы и аналитики начали сомневаться, что политика президента Дональда Трампа окажет благоприятное воздействие на бизнес-среду и будет способствовать улучшению ситуации в экономике, сообщила The Wall Street Journal. Именно на ожидании таких шагов, как снижение налогов и регулирования с одной стороны и увеличение инвестиций в инфраструктуру – с другой, базировался оптимизм инвесторов. Сразу после победы Трампа на президентских выборах в начале ноября и получения республиканцами большинства в обеих палатах конгресса участники рынка начали скупать акции, рассчитывая на выигрыш от мер, которые, как они полагали, предпримет новая администрация. Но после вступления Трампа в должность прошло уже два месяца, а о конкретных шагах в экономике так и не было даже объявлено. Поэтому некоторые инвесторы стали опасаться, что популярные ставки – на рост акций, доллара и доходностей казначейских облигаций – могут оказаться чрезмерными.

В результате индекс Dow Jones упал на 1,1%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq Composite - на 1,8%. KBW Nasdaq Bank Index, включающий акции крупных коммерческих банков, которые, как считалось, выиграют от смягчения регулирования, потерял 3,9%, что стало самым значительным падением после обвала из-за результатов британского референдума по Brexit в июне 2016 г. Отраслевой индекс промышленных компаний, входящих в S&P 500, снизился на 1,5%; ранее инвесторы покупали их, надеясь получить выгоду от оживления в секторе инфраструктурного строительства. Доллар, индекс которого достигал 14-летнего максимума после победы Трампа, опустился до самого низкого за последние четыре месяца уровня.