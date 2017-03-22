Brent торгуется на уровне $50,72 за баррель

К 8.40 мск 22 марта майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,72 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на уровне $48,04 за баррель. Днем ранее контракты на Brent подешевели на $0,66 (1,28%) до $50,96 за баррель, фьючерсы на WTI - на $0,67 (1,37%) до $48,24 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки снижаются после публикации данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,52 млн баррелей.

Министерство энергетики США опубликует свои данные по запасам позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики спрогнозировали, что запасы за минувшую неделю выросли на 2 млн баррелей. На прошлой неделе минэнерго США сообщило о первом за 10 недель сокращении запасов нефти в стране.

Рынок также интересует, продлят ли страны ОПЕК соглашение о сокращении добычи. Этот вопрос будет решен не ранее майской встречи ОПЕК, однако официальные представители стран организации намерены провести встречу в Кувейте в предстоящие выходные, чтобы обсудить, насколько успешным является соглашение о сокращении добычи.