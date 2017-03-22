ЦБ отключил Темпбанк от системы электронных платежей

Банк России отключил от своей системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) средний по размеру активов московский Темпбанк, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

В мае 2014 г. минфин США включил Темпбанк, а также председателя правления банка Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии.

Темпбанк сотрудничает с Сирией и Ираном. В частности, в Темпбанке были открыты корреспондентские счета сирийским и иранским центральным банкам, а также местным кредитным организациям. Банк также выступил финансовым гарантом исполнения крупной российской компанией своих обязательств по исполнению государственного контракта на территории Сирии по проведению буровых работ в рамках соглашения о разделе продукции.