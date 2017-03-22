Котировки нефти Brent упали ниже $50 впервые с ноября

Цены на нефть эталонных марок усилили падение в ходе торгов в среду после выхода данных об объемах запасов в США, при этом котировки марки Brent около 17.30 мск опустились ниже отметки $50 за баррель впервые с ноября прошлого года. Доллар к этому времени подорожал на Московской бирже до 58,1 руб., евро - до 62,9 руб.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.31 мск уменьшилась на $1,01 (1,98%) до $49,95 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,95 (1,97%) до $47,29 за баррель.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,954 млн и достигли 533,11 млн баррелей. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,52 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, давал рост запасов нефти за прошлую неделю на 2 млн баррелей.