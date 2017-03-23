Совладельцы «Юлмарта» близки к урегулированию конфликта – «Коммерсантъ»

Акционеры одного из крупнейших онлайн-ритейлеров – «Юлмарта» договорились о схеме урегулирования конфликта, пишет «Коммерсантъ». По словам Дмитрия Костыгина, которому вместе с партнером Августом Мейером принадлежит 61,5%, на прошлой неделе стороны подписали согласованное 9 марта рамочное соглашение. Из него следует, что 38,5%, принадлежащих Михаилу Васинкевичу, будут выкуплены самой компанией. Там же зафиксирован график выплат.

«Часть средств будет выплачена по урегулированию с банками, часть – по достижении определенных показателей «Юлмартом» в 2017–2018 гг.», – приводит издание слова собеседника. К середине апреля ожидается заключение обязывающего соглашения, а выкуп может быть завершен в июне.

Конфликт акционеров, начавшийся в 2016 г., фактически парализовал органы управления компании. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость «Юлмарта» за вычетом долга составляет 15–20 млрд руб., а пакет Васинкевича он оценивает в 5,8–7,7 млрд руб. Выкуп акций компанией он считает «нелогичным». Оптимальной он считает консолидацию пакета Костыгиным и Мейером или приход нового акционера.

Костыгин говорит, что рамочное соглашение позволяет вести поиск инвестора. Интерес к «Юлмарту», по его словам, проявляет один частный инвестор из США. Также компания ведет переговоры с кредиторами, в том числе со Сбербанком, «Уралсибом», ВТБ, Газпромбанком, «Глобэксом» и банком «Санкт-Петербург». Костыгин оценивает долг компании в 4 млрд руб., в том числе 2,4 млрд руб. – перед Сбербанком. Близкая к «Юлмарту» факторинговая занимается выкупом долгов поставщиков. В «Уралсибе» переговоры с «Юлмартом» подтвердили, как и ранее в Сбербанке.