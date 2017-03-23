Два менеджера Сбербанка задержаны при покупке Ferrari – «Коммерсантъ»

Две сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка подозреваются в особо крупном мошенничестве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых задержали в автосалоне во время покупки нового Ferrari. По версии следствия, девушки сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн руб.

В отношении сестер возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вопрос об избрании мер пресечения в отношении подозреваемых пока не решен. Следователи выясняют, были ли у девушек сообщники или они действовали самостоятельно.

В Сбербанке «Коммерсанту» пояснили, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения: «Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном всестороннем расследовании».