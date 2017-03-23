Банкам могут разрешить рассрочить на три года создание резервов по украинским «дочкам»

Центробанк России считает санкции Украины чрезвычайной ситуацией, поэтому разрешит банкам рассрочить на три года создание резервов по украинским «дочкам», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к регулятору.

«Банк России рассматривает решения украинских властей в отношении "дочек" российских банков на Украине как чрезвычайную ситуацию и в срочном порядке готовит специальное распоряжение, которым разрешает российским банкам формировать резервы на все потери по украинским "дочкам" в рассрочку в течение трех лет», ‒ сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ и «БМ банка», а также VS Bank.