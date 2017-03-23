Нацбанк Украины просит защитить «дочек» российских банков

Нацбанк Украины попросил правоохранительные органы обеспечить защиту «дочек» российских банков, работа которых блокируется радикально настроенными гражданами. С таким заявлением выступила зампредседателя регулятора Екатерина Рожкова.

По ее словам, более 1,7 млн украинцев держат в этих банках более 21 млрд гривен и не имеют доступа к этим средствам.

«Наши соотечественники, клиенты и сотрудники этих банков находятся в опасности от непрогнозируемых действий агрессивно настроенных групп людей», — заявила Рожкова.

Для того, чтобы банковская система нормально функционировала необходимо обеспечить безопасность учреждений, а клиентам дать возможность распоряжаться своими средствами, сказала она.