ЦБ отключил два банка от системы электронных срочных платежей - «Банки.ру»

Банк России с 27 марта отключил Росэнергобанк и Международный Строительный Банк от системы электронных срочных платежей (БЭСП), сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источник в банковских кругах. В пресс-службе Росэнергобанка не подтвердили данную информацию. «Банк не отключен и проводит все платежи в штатном режиме», — сказали в пресс-службе. Об отключении Росэнергобанка от системы БЭСП сообщил и источник «РИА Новости» в банковских кругах.

В Международном Строительном Банке телефоны не отвечают, отмечают «Банки.ру».

В феврале о Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов Росэнергобанка в национальной и иностранной валюте до уровня «Caa2» с «B3» и установило «негативный» прогноз по рейтингам. Снижение рейтингов Росэнергобанка прежде всего было обусловлено ухудшением его позиции по ликвидности. Агентство также приняло во внимание снизившееся качество активов банка, напоминает портал.

Росэнергобанк отказался публично раскрывать отчетность о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 г., напоминает «Прайм». В октябре он прекратил обязательства по субордам на 1,5 млрд руб. для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка. Помимо этого, согласно картотеке арбитражных дел, Росэнергобанк начал суд с Банком России, который 9 марта сделал предписание о необходимости доформирования резервов по 43 заемщикам.

По данным БИР Аналитик, Росэнергобанк на 1 января занимал 47 место в банковской системе страны по величине активов.