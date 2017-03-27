АСВ обнаружило хищение сотрудниками банков 57,3 млрд рублей у вкладчиков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2016 г. выявило случаи мошенничества в девяти лишившихся лицензий банках. Около 69 000 сотрудников банков похитили сбережения вкладчиков на общую сумму 57,3 млрд руб. Такие данные приведены в годовом отчете АСВ.

В случаях хищений использовалась «двойная бухгалтерия» - то есть в официальном бухучете не отражалась информация об открытых вкладах граждан либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев.

В частности, средства вкладчиков были похищены в Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке, Мострансбанке, Арксбанке, Военно-промышленном банке (ВПБ), Росинтербанке, банке «Камский горизонт» и банке НКБ.

Помимо этого АСВ в 2016 г. выявило 17 000 случаев формирования фиктивных обязательств перед вкладчиками в 41 банке на общую сумму 12,2 млрд руб. Такие нарушения были зафиксированы в банке «Пересвет», Татфондбанке и Интехбанке. Искусственно сформированные обязательства исключались из расчета страхового возмещения, отмечает АСВ.