Британский регулятор запросил информацию у 17 банков по делу об отмывании денег из России

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) направило запросы в крупные британские банки, в том числе в Royal Bank of Scotland, в связи с информацией об их участии в международной схеме по отмыванию денег из России, которую называют «всемирной прачечной», пишет Financial Times.

FCA связалось с 17 банками, чтобы прояснить информацию об их предполагаемой роли в обработке платежей на сотни миллионов фунтов в период с 2010 по 2014 г., пишет издание.

RBS сообщил, что ответил на запрос FCA и намерен ответить на запросы финансовых регуляторов в других странах, где работает банк.

На прошлой неделе газета The Guardian сообщила, что 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, участвовали в отмывании $740 млн из России. Один высокопоставленный человек, участвующий в расследовании, заявил изданию, что деньги из России были «определенно, украдены либо получены другим преступным путем». Следователи по-прежнему стараются выяснить, кто из богатых и влиятельных россиян стоит за операцией. Они считают, что в схему было вовлечено около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и люди, работающие в ФСБ или близких к ней структурах, писала газета.

Из документов, которые изучила The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд, считают следователи.