Великобритания проверит информацию об отмывании денег из России

Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби.

«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», - сказал он.

The Guardian сообщила, что 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, участвовали в отмывании $740 млн из России.

Один высокопоставленный человек, участвующий в расследовании, заявил изданию, что деньги из России были «определенно украдены либо получены другим преступным путем».

Документы, связанные со «всемирной прачечной», были получены Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой» из источников, пожелавших остаться анонимными, отмечает The Guardian.