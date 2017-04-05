Медведев подписал директиву об избрании Силуанова председателем набсовета ВТБ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву, предписывающую членам наблюдательного совета ВТБ - представителям интересов России голосовать за избрание председателем набсовета банка министра финансов Антона Силуанова. Информация об этом размещена на сайте правительства.

Ранее, 1 марта, премьер утвердил список кандидатов в набсовет ВТБ, в него вошел и Силуанов.

В конце прошлого года источники «Интерфакса» сообщали, что Силуанов будет введен в набсовет ВТБ и возглавит его. Ранее председателем набсовета был Алексей Улюкаев, после отставки с поста министра экономического развития он сложил с себя эти полномочия.

Обязанности главы набсовета тогда были возложены на Сергея Дубинина.