Рекомендации по акциям: «Ренессанс капиталу» нравятся электроэнергетические компании за исключением ТГК-1

«Ренессанс капитал» провел переоценку компаний электроэнергетического сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Энел Россия» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с 1,07 руб. до 1,2 руб.;

- повысил прогнозную стоимость акций «Мосэнерго» с 3 руб. до 3,03 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Юнипро» с 3,55 руб. до 3,56 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Русгидро» с 1,1 руб. до 1,17 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций ТГК-1 с 0,01066 руб. до 0,0093 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил рекомендацию по GDR «Газпрома» с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость с $5,8 до $4.

Deutsche Bank повысил рекомендацию по привилегированным акциям «Транснефти» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась со 140 000 руб. до 175 000 руб.

JPMorgan провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- повысил прогнозную стоимость GDR АФК «Системы» с $13 до $13,5, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $11 до $11,5, рекомендация «держать» не изменилась.