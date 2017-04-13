Экс-руководителю НПО «Космос» может грозить 2 года за неуважение к британскому суду

Бывший руководитель обанкротившегося НПО «Космос» Андрей Черняков и его жена Анастасия Ерохова сдали все свои 16 действующих и просроченные паспортов по требованию британского суда и не могут покинуть пределы королевства, пишет «Коммерсантъ». Их подозревают в проявлении неуважения к суду, за что может грозить по 2 года лишения свободы.

Юристы Банка Москвы, просматривая подготовленные к продаже смартфоны, планшеты и ноутбуки супругов, заподозрили, что они раскрыли не все свои зарубежные активы, как предписывало британское правосудие. Также они высказали предположение, что Черняков и Ерохова намерены покинуть Великобританию, где проиграли процесс кредитору. Изучать содержимое гаджетов суд разрешил представителям кредиторов даже в отсутствие защиты ответчиков, поскольку представлявшая их фирма Grosvenor Law расторгла с супругами договор из-за невыплаченных гонораров.

Банк проинформировал о своих предположениях суд и 4 апреля бывшему руководителю НП «Космос» был запрещен выезд из страны.11 апреля состоялась апелляция, но решения суда остались в силе.