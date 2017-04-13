Казанский банк «Спурт» снизил до 30 000 рублей лимит выдачи наличных

Казанский банк «Спурт» с 13 апреля снизил до 30 000 руб. в операционный день лимит на выдачу наличных по вкладам физических лиц. Это «Интерфаксу» сообщил сотрудник справочной службы кредитной организации. На какой период введено ограничение, в банке сказать не могут.

Региональное издание «Бизнес Online» напоминает, что месяц назад, 13 марта, «Спурт» ограничил выдачу наличных суммой в 50 000 руб. в день. Тогда в банке это связали с наплывом клиентов, которые в течение нескольких дней в начале марта забрали несколько миллиардов рублей. Председатель правления кредитной организации Евгения Даутова тогда отмечала, что «по 400 млн в день выносилось». Действия клиентов она связала с информационной атакой.

В годовой отчетности банка по РСБУ говорилось, что в I квартале на фоне негативных слухов о его финансовом положении «Спурт» вернул клиентам почти 6 млрд руб., или треть всех заемных средств, напоминает «Интерфакс». Слухи о проблемах у татарских банков возникли на волне отзывов лицензий у Татфондбанка, Интехбанка, банка «Анкор», «Булгар банка» и банка «Камский горизонт». «Интерфакс» напоминает, что 8 марта в соцсетях стала распространяться информация об отзыве лицензии у «Спурта».

Источниками возврата стали остатки на корсчетах, в кассе и банкоматах (1,3 млрд руб.), продажа портфеля облигаций и евробондов на сумму свыше 3 млрд руб. (эффект для ликвидности составил 1,4 млрд руб.), продажа банкам кредитов (2,95 млрд руб.) и активов (219 млн руб.), кредиты от ЦБ под залог нерыночных активов (365 млн руб.). «Руководство банка предпринимает меры по нормализации ситуации. За период с начала 2017 г. по дату составления настоящего отчета не было допущено нарушения обязательных нормативов и снижения капитала более чем на 20%. В настоящее время руководством банка осуществляются стратегические переговоры с партнерами, акционерами и Банком России о возможных вариантах разрешения ситуации», - говорилось в отчетности.

На ложные слухи банк пожаловался в управление безопасности Банка России, а Нацбанк по Республике Татарстан жаловался в ФСБ.