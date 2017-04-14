«Интер РАО» подтвердила участие в санации банка «Пересвет»

Совет директоров ПАО «Интер РАО», одного из крупнейших кредиторов банка «Пересвет», 13 апреля одобрил участие в финансовом оздоровлении этой кредитной организации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании. На счетах в «Пересвете» у группы «Интер РАО» было 18,7 млрд руб.

Совет директоров «Интер РАО» собрался за день до крайнего срока приобретения кредиторами субординированных облигаций банка «Пересвет» взамен его обязательств - 14 апреля.

Компания ранее представила план по возврату зависших в банке средств. «Руководство группы полагает, что наиболее вероятный план по реструктуризации задолженности банка "Пересвет" будет включать конвертацию 85% задолженности банка перед группой в облигации сроком на 15 лет с процентной ставкой 0,51% годовых и опцией по конвертации займа в акции банка, и оставшиеся 15% задолженности банка будут возвращены в течение года», - говорилось в ее отчете по МСФО за 2016 г.

Ранее «Интер РАО» и другие крупнейшие кредиторы «Пересвета» - «Русгидро» и ТПП - попросили премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать предложение о санации банка, подписав соответствующую директиву. В качестве санатора авторы предложили подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). В своей резолюции на письмо премьер просил «поддержать обращение в части принятия всех решений по санации банка», поручив в случае необходимости подготовить директивы.

К 14 апреля кредиторы «Пересвета» должны подписать договоры о конвертации своих средств в капитал банка. От того, согласятся ли кредиторы конвертировать средства, будет зависеть, примет ли ЦБ решение о санации.

Банк зарегистрировал выпуск 15-летних субординированных облигаций на 125 млрд руб.: минимум 72 млрд руб. должны выкупить кредиторы, говорил один из источников «Ведомостей». Кредиторы договорились о конвертации средств в капитал, рассказали один из кредиторов банка и два человека, знакомых с ходом переговоров. Собрана необходимая для санации сумма – чуть больше 72 млрд руб. Однако все собеседники «Ведомостей» отмечают, что сумма пока собрана «на словах».