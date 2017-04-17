Гендиректором СК «Альянс» назначен первый замгендиректора Клековкин

Совет директоров СК «Альянс» и СК «Альянс жизнь» принял решение назначить гендиректором компаний Николая Клековкина, который ранее занимал должность первого замгендиректора, говорится в сообщении страховщика.

Николаус Фрай, возглавлявший Allianz в России с 2014 г., покидает компанию. Ранее источники на страховом рынке сообщили «Интерфаксу», что Фрай может перейти на работу в СК «Росгосстрах».

«Николаус Фрай официально в компании (в "Росгосстрахе") представлен не был, его возможные полномочия на перспективу неизвестны, еще ведутся согласования с акционерами по кандидатуре», – подчеркнул тогда один из источников.

В 2003 г. Клековкин был назначен гендиректором группы «Ренессанс страхование», в 2007 г. – руководителем СК «Русский стандарт страхование», в 2009 г. возглавил СК «Цюрих». В последние годы работал в Сбербанке России и Внешэкономбанке. Первым заместителем гендиректора СК «Альянс» и СК «Альянс жизнь» Клековкин стал в середине марта 2017 г., ранее этой должности в данных компаниях не существовало.