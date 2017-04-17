Титов предупредил о возможном резком падении рубля

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что на российском валютном рынке сейчас надулся «пузырь» из-за слишком высокого курса рубля вследствие притока капитала инвесторов, играющих на разнице процентных ставок в различных странах. По словам Титова, этот «пузырь» может лопнуть, что вызовет резкое падение курса рубля.

«Проблема - это возможное резкое падение курса (рубля), потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade (торговая стратегия), спроса со стороны спекулянтов высокий курс, практически "пузырь" курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике. Мы категорически против большой волатильности, когда идут скачки и это дестабилизирует всю экономику», - сказал Титов.