Более половины россиян с долгами берут новые кредиты, чтобы погасить старые

В 2016 г. 53% заемщиков взяли новые кредиты наличными не для целей прямого потребления, а для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся долговым обязательствам, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В ОКБ проанализировали цели займов на основе данных о 45 млн граждан с открытыми кредитами.

Оказалось, что 27% заемщиков, получивших кредит повторно, направляли на погашение старого долга более половины суммы. Самый высокий показатель наблюдался в декабре 2016 г., когда 58% заемщиков направили новые кредиты наличными на погашение старых. В 2015 г. доля таких заемщиков составляла 50%, а в 2014 г. – 43%, говорится в сообщении ОКБ

Средний размер нового кредита на рефинансирование старого долга вырос за 2016 г. со 101 000 до 126 000 руб., а размер кредита для прямого потребления – со 143 000 до 167 000 руб.

Самая высокая доля заемщиков, расплачивающихся по старым долгам, наблюдается среди тех, кто брал новые кредиты наличными до 50 000 руб., – 56%. Среди тех, кто занял от 50 000 до 150 000 руб., таких было 41%, от 150 000 до 250 000 руб. – 43%, от 250 000 до 500 000 руб. – 46%, с кредитами выше 500 000 руб. – 47%.

По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, тенденция погашения кредитов новыми займами может говорить о росте популярности программ рефинансирования кредитов, которые активно развивали многие российские банки в течение прошлого года. «Также многие заемщики начали понимать, что в текущей экономической ситуации нерационально обслуживать одновременно несколько кредитов в разных банках», – добавляет он.