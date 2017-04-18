Квартальная прибыль «ВТБ 24» выросла в 3,9 раза

Чистая прибыль банка «ВТБ 24» за I квартал 2017 г. выросла в 3,9 раза до 12,935 млрд руб. против 3,345 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Расчеты на основе оборотной ведомости банка опубликованы на сайте Банка России.

Прибыль до налогообложения составила 15,636 млрд руб. против прибыли в 3,522 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль банка «ВТБ 24» за 2016 г. по МСФО достигла 49,53 млрд руб., что в 14,4 раза больше, чем годом ранее (3,43 млрд руб.).