Квартальная прибыль Газпромбанка выросла почти в пять раз

Чистая прибыль Газпромбанка за январь – март 2017 г. достигла 15,314 млрд руб. по сравнению с 3,137 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 16,182 млрд руб. против прибыли в 3,662 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО по итогам 2016 г. составила 29 млрд руб. против 47,7 млрд руб. убытка годом ранее. Рост прибыли был связан с тем, что в конце 2016 г. у банка неожиданно сократились расходы на создание резервов: со 139,5 млрд до 2 млрд руб. Серьезное сокращение отчислений в резервы и послужило основной причиной для прибыли, полученной Газпромбанком в 2016 г.