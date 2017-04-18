Доля не уплаченной в срок задолженности по ипотеке в феврале стала рекордной с 2010 года

Доля не погашенной своевременно физлицами задолженности по ипотечным кредитам, срок уплаты которой наступил в феврале 2017 г., подскочила до 15,7% - максимума с ноября 2010 г., когда она составляла 16,5%, следует из информации на сайте ЦБ России.

Для сравнения: максимум этого показателя в 2016 г. был зафиксирован в декабре (12,7%), в 2015 г. - в августе (13,2%), в 2014 г. - в октябре (6,4%).

Заемщики в феврале должны были выплатить задолженность по ипотеке объемом 19 млрд руб., из них осталась непогашенной задолженность в объеме почти 3 млрд руб.

Как поясняет в комментарии ЦБ, долевой показатель, рассчитываемый как отношение объема задолженности по ипотечным ссудам, не погашенной в установленный договором срок в течение отчетного месяца, к объему ипотечных ссуд, по которым срок платежа наступил в этом месяце, характеризуется значительной волатильностью.

По мнению ЦБ, февральский рост этого показателя до 15,7% в сравнении с январем (9,5%) можно рассматривать как статистический выброс, обусловленный выходом на просрочку нескольких крупных заемщиков в ряде банков. В целом ипотечные кредиты по-прежнему остаются наиболее качественным сегментом портфеля кредитов физлицам - на 1 марта доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам составляла 1,6%, отмечает регулятор.