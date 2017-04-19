Рекомендации по акциям: Citi нравятся перспективы девелоперов

Citi провел переоценку компаний сектора недвижимости:

- повысил рекомендацию по GDR Etalon Group с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $3,9 до $4,7;

- повысил прогнозную стоимость GDR LSR Group с $3,7 до $3,75, рекомендация «держать» не изменилась.

Citi понизил рекомендацию по GDR ММК с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость - с $8,8 до $7,5.

JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 223 руб. до 218 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

БКС понизил прогнозную стоимость акций Московской биржи со 155 руб. до 140 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«Уралсиб» повысил прогнозную стоимость GDR НМТП с $7,5 до $11, рекомендация «покупать» не изменилась.