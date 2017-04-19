«Русгидро» примет участие в санации банка «Пересвет»

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал дочерним структурам одобрить участие в оздоровлении банка «Пересвет». Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Так, «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК Русгидро» должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации «Пересвета» серии С01 номинальной стоимостью 329 руб. каждая. Облигации будут погашаться путем конвертации в обыкновенные акции банка аналогичного номинала. Общая стоимость приобретаемых ценных бумаг не раскрывается.

Ранее сообщалось, что у «Русгидро» было 5,5 млрд руб. на счетах в «Пересвете».

Банк зарегистрировал выпуск 15-летних субординированных облигаций на 125 млрд руб.: минимум 72 млрд руб. должны выкупить кредиторы, остальное готов выделить ЦБ. Деньги получит предполагаемый санатор «Пересвета» – опорный банк «Роснефти» ВБРР. 14 апреля «Ведомости» узнали, что все крупные кредиторы банка согласны на конвертацию. Позднее в тот же день намерение участвовать в санации «Пересвета» подтвердили ПАО «Интер РАО» и Бинбанк.