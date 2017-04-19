Бывший зампред ВЭБа Юлия Карпова назначена первым заместителем гендиректора РФПИ

Бывший заместитель председателя Внешэкономбанка Юлия Карпова назначена первым заместителем генерального директора, директором по операционной деятельности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это следует из информации на сайте фонда.

Карпова работала в ВЭБе с 1992 по 2017 г. Возглавляла дирекцию валютно-финансовых операций, в 2012 г. была назначена зампредом, вошла в правление. В начале марта этого года набсовет ВЭБа освободил ее от должности. Карпова, как и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, входит в совет директоров Газпромбанка.

Также команда РФПИ за последнее время пополнилась несколькими директорами, свидетельствует сайт фонда. Среди них Илья Бахтурин (работал в Baring Vostok, JP Morgan, McKinsey, Ernst & Young, возглавлял IB-департамент в российском Goldman Sachs), Владимир Примак, Алексей Цымбал (оба выходцы из «ВТБ капитала»).